Развернулась на бордюрах и понеслась на красный: на Сортировке «сумасшедшая» «Газель» едва не угробила женщину

Пешеходу чудом удалось спастись.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Видорегистратор заснял как 1 апреля этого года в районе улицы Пехотинцев в Екатеринбурге «Газель» едва не сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе. Судя по отметке на регистратора, это произошло в 16:37.

На записи видно, как машина разворачивается прямо на разделительной полосе по улице Бебеля. Затем она движется в сторону пересечения с улицей Пехотинцев. На перекрестке «Газель» проносится на красный свет, несмотря на то, что в это время по зебре переходят дорогу пешеходы. Машина едва не сбивает с ног женщину, которая в это время пересекает проезжую часть. Она чудом успевает ускорить шаг и отскочить от неуправляемой машины.

Автор видеоролика опубликовал номера «Газели», нарушающей правила дорожного движения, с призывом наказать виновника.