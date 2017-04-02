В Екатеринбурге «Шевроле» сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую доставили в больницу на скорой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Сегодня, 3 апреля, в 12:40 на улице Черепанова, 4, в Екатеринбурге «Шевроле Лачетти» сбил 17-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. В момент аварии он ехал по улице Кушвинской со стороны Толедова в сторону Черепанова. Поворачивая направо на Черепанова на «зеленый», он не уступил дорогу девушке-пешеходу и сбил ее. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей бедра. На скорой помощи ее доставили в ДКБ №9.