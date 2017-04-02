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В Екатеринбурге «Шевроле» сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Екатеринбурге «Шевроле» сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
16+
Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Пострадавшую доставили в больницу на скорой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Сегодня, 3 апреля, в 12:40 на улице Черепанова, 4, в Екатеринбурге «Шевроле Лачетти» сбил 17-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. В момент аварии он ехал по улице Кушвинской со стороны Толедова в сторону Черепанова. Поворачивая направо на Черепанова на «зеленый», он не уступил дорогу девушке-пешеходу и сбил ее. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей бедра. На скорой помощи ее доставили в ДКБ №9.

  • По факту произошедшего ведется дознание. 
Юнна Зузенкова, 03.04.2017, 19:35
Тэги: ДТП, Авто
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