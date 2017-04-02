В Свердловской области в колонию отправили автоледи, погубившую в ДТП мужа и свекровь: у нее остался семилетний сын

Женщина была за рулем всего 2 месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Невьянский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам колонии-поселения, признав ее виновной в аварии, в которой погибли ее муж и свекровь, сообщили в областной прокуратуре 3 апреля. Женщина отвлеклась от дороги, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщину осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Решением суда Паньшина проведет 4 года в колонии-поселении, также ей на 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Женщина должна выплатить компенсацию морального вреда сыну супруга от прошлого брака и сестре свекрови в сумме 1,3 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.