В Свердловской области в колонию отправили автоледи, погубившую в ДТП мужа и свекровь: у нее остался семилетний сын

Женщина была за рулем всего 2 месяца.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
Невьянский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам колонии-поселения, признав ее виновной в аварии, в которой погибли ее муж и свекровь, сообщили в областной прокуратуре 3 апреля. Женщина отвлеклась от дороги, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.
Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщину осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
Решением суда Паньшина проведет 4 года в колонии-поселении, также ей на 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Женщина должна выплатить компенсацию морального вреда сыну супруга от прошлого брака и сестре свекрови в сумме 1,3 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
- Смертельная авария произошла 23 сентября 2016 года. В тот день Марина Паньшина выехала на трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на своем автомобиле «Пежо 307». Стаж автомобилистки на тот момент составлял всего 2 месяца. Вместе с ней ехали ее муж и его мать. Женщина отвлеклась от управления автомобилем, машину занесло и выкинуло в кювет. Автомобиль врезался в дерево. Оба пассажира погибли.
- Как уточнили в прокуратуре, осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, что произойдет через 4 года.