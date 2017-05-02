Авария на путях парализовала движение трамваев в Екатеринбурге

Две легковушки столкнулись на перекрестке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Екатеринбурге утром 3 мая на перекрестке улиц Блюхера и Гагарина столкнулись два легковых автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло в 11 часу утра 3 мая. Судя по фото, которые опубликовали свидетели столкновения, ВАЗ столкнулся с иномаркой прямо на трамвайных путях, полностью перекрыв их.

В городском управлении ГИБДД сообщили НАШЕЙ, что в аварии никто не пострадал. Участники столкновения направляются в отделение автоинспекции для оформления ДТП

Авария спровоцировала пробку - скорость движения транспорта от Гагарина по Блюхера не превышает пяти километров в час, от Блюхера по Уральской - не более 15 километров в час.