В Екатеринбурге женщина на «Фольксвагене» сбила ребенка

Мальчик выскочил на дорогу из-за стоящего на остановке автобуса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Екатеринбурге на улице Посадской под колеса иномарки попал ребенок, сообщили в управлении ГИБДД по городу 2 мая.

Женщина за рулем «Фольксвагена» ехала по улице Посадской со стороны Белореченской в сторону Ясной около четырех часов вечера, когда на проезжую часть выбежал мальчик - ребенок решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

По словам автоледи, она ехала на разрешающий сигнал светофора со скоростью 30-40 километров в час, а мальчик выскочил на дорогу из-за стоящих на остановке автобусов.