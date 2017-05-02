В Верхней Салде парень врезался в гараж на угнанной «семерке»

У молодого человека нет водительских прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Верхней Салде сотрудники ГИБДД по «горячим следам» задержали 25-летнего угонщика, сообщили сегодня, 3 мая, в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Молодой человек пытался угнать «семерку», но не справился с управлением и въехал в гараж, который стоял неподалеку. Угонщик испугался и убежал.

Приехав на место, сотрудники ГИБДД обнаружили «семерку» со следами взлома. Машина стояла, упершись в деревянную дверь гаража.

Инспекторы быстро нашли свидетелей, которые подробно описали угонщика. Вдобавок, они успели снять происходившее на камеру телефона.

Примерно через 10 минут экипаж ГИБДД задержал угонщика неподалеку от того места, где он бросил автомобиль.

Молодой человек рассказал инспекторам, что увидел «семерку» в безлюдном месте и решил прокатиться. Он вскрыл дверь, скрутил провода и поехал. У парня никогда не было водительских прав, и он не смог справиться с управлением машиной.