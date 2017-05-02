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В Верхней Салде парень врезался в гараж на угнанной «семерке»

В Верхней Салде парень врезался в гараж на угнанной «семерке»
16+
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
У молодого человека нет водительских прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Верхней Салде сотрудники ГИБДД по «горячим следам» задержали 25-летнего угонщика, сообщили сегодня, 3 мая, в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Молодой человек пытался угнать «семерку», но не справился с управлением и въехал в гараж, который стоял неподалеку. Угонщик испугался и убежал.

Приехав на место, сотрудники ГИБДД обнаружили «семерку» со следами взлома. Машина стояла, упершись в деревянную дверь гаража.

Инспекторы быстро нашли свидетелей, которые подробно описали угонщика. Вдобавок, они успели снять происходившее на камеру телефона.

Примерно через 10 минут экипаж ГИБДД задержал угонщика неподалеку от того места, где он бросил автомобиль.

Молодой человек рассказал инспекторам, что увидел «семерку» в безлюдном месте и решил прокатиться. Он вскрыл дверь, скрутил провода и поехал. У парня никогда не было водительских прав, и он не смог справиться с управлением машиной.

  • 25-летний угонщик живет в Верхней Салде. Он нигде не работает. Ранее был судим за аналогичные преступления. Из колонии он освободился около года назад.
  • В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Угон» (часть 1 статьи 166 УК РФ). Также его подозревают в краже мобильного телефона и велосипеда.
Юнна Зузенкова, 03.05.2017, 15:05
Тэги: ДТП, ГИБДД
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