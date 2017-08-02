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На ВИЗе Nissan сбил женщину на пешеходном переходе

На ВИЗе Nissan сбил женщину на пешеходном переходе
16+
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
ГИБДД разыскивает очевидцев аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Екатеринбурге автомобиль Nissan Almera сбил 35-летнюю женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло в 2 августа в 22.00 напротив дома № 52 по улице Токарей.

По предварительной информации, водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора. Пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу с сотрясением и мозга, черепно-мозговой травмой и переломом правой ключицы.

Для установления объективной картины аварии, очевидцев просят позвонить в ГАИ Екатеринбурга по телефонам: 8 (343) 263-19-09 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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Олег Галимов, 03.08.2017, 13:36
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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