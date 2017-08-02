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Пьяный десантник врезался в памятник Татищеву и де Геннину

Пьяный десантник врезался в памятник Татищеву и де Геннину
16+
Фото: группа "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте"
Мужчина был за рулем BMW.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В ночь после Дня ВДВ в Екатеринбурге пьяный десантник врезался в памятник основателям Екатеринбурга.

– Водитель мчался по улице Горького, но выехав на проспект Ленина, не сумел повернуть и продолжил движение прямо на монумент, – пишут в сообществе "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте".

  • Оперативно получить информацию от ГИБДД города не удалось.

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Олег Галимов, 03.08.2017, 15:36
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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