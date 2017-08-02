В три раза превысил норму алкоголя: в полиции рассказали подробности пьяной аварии на Плотинке

22-летний десантник был всего месяц за рулем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В полиции рассказали подробности задержания пьяного десантника на BMW, который вылетел на Плотинку и врезался в памятник отцам-основателям Екатеринбурга.

Авария произошла в ночь со 2 на 3 августа около дома на Ленина, 28.

– 22-летний водитель ехал по Горького на большой скорости, не справился с управлением около дома № 4 и вылетел на тротуар. Остановить автомобиль смогли только ступеньки памятнику Татищева и де Геннина. Водителя, который оказался пьян, оперативно задержали сотрудники полиции, патрулировавшие окрестности, – уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

Для разбирательства водителя передали сотрудникам ДПС ГИБДД. При проведении освидетельствования оказалось, что у молодого водителя сильное опьянение, 0,88 промилле при разрешенных 0,3. Такие показатели равны примерно 3 выпитым бутылкам пива или стакану водки.

– В отношении водителя возбуждено административное производство по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". За грубое нарушение ПДД 22-летнему водителю могут выписать штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5-2 лет, – сообщили в полиции.