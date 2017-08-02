В Екатеринбурге автокран сбил женщину

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
Днем 3 августа на улице Высоцкого произошло ДТП с пешеходом. Автокран Kato сбил женщину.
– Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 августа 2017 года в 15 часов. Водитель автокрана, двигаясь по улице Высоцкого со стороны улицы 40 лет ВЛКСМ в сторону Новосвердловской ТЭЦ, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Женщину увезли в больницу. Медики подозревают сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
Стаж вождения водителя автокрана – 6 лет.