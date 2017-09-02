Более половины дорог Свердловской области не соответствуют нормам

Все могло быть хуже, если бы не подготовка к ЧМ-2018.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

Около 56% дорог Свердловской области не соответствуют требуемым нормам. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов во время рабочего визита на Средний Урал.

– Длина дорог в регионе составляет более 30 тысяч километров, из них федеральные трассы – 600 километров, из которых в нормативном состоянии более 80%. Региональные дороги длиной 11 тысяч километров соответствуют нормативам на 44%, местные (19 тысяч километров) – на 42%, – передает пресс-служба министерства.

При этом в Екатеринбурге и по всей стране наблюдается улучшение состояния федеральных дорог. В уральской столице качество дорог улучшилось благодаря подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Напомним, что из федерального бюджета выделят 8,5 миллиардов рублей на строительство последней части ЕКАДа.

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