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На 12 километре ЕКАДа столкнулись две «Газели»: пять человек пострадали

На 12 километре ЕКАДа столкнулись две "Газели": пять человек пострадали
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Фото: архив НАШЕЙ
Все они госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

На 12 километре ЕКАДа произошла авария с участием пассажирской маршрутки. Столкнулись грузовая и легковая "Газель". На данный момент известно о пяти пострадавших.

– Пожарные и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (10 человек, 2 единицы техники) участвовали в ликвидации последствий ДТП. С целью недопущения возгорания транспортных средств сотрудники МЧС отсоединили клеммы от аккумуляторов, – сообщает МЧС Свердловской области.

Оперативно получить информацию от ГИБДД не удалось.

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Олег Галимов, 03.09.2017, 13:34
Тэги: ДТП, Новости дня, ГИБДД
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