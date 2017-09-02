На 12 километре ЕКАДа столкнулись две «Газели»: пять человек пострадали

Все они госпитализированы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017
На 12 километре ЕКАДа произошла авария с участием пассажирской маршрутки. Столкнулись грузовая и легковая "Газель". На данный момент известно о пяти пострадавших.
– Пожарные и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (10 человек, 2 единицы техники) участвовали в ликвидации последствий ДТП. С целью недопущения возгорания транспортных средств сотрудники МЧС отсоединили клеммы от аккумуляторов, – сообщает МЧС Свердловской области.
Оперативно получить информацию от ГИБДД не удалось.
- Стоит добавить, что 2 сентября в Екатеринбурге несколько человек пострадали в ходе столкновения автобуса и маршрутки.
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