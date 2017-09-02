В Екатеринбурге пенсионер сбил девочку у «Магнита»

Она получила перелом и ссадины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

За минувшую субботу, 2 сентября, в Екатеринбурге под колеса машин попали два ребенка. Сначала в 10.50 утра водитель Nissan Tiida 1973 года рождения (стаж 20 лет), двигаясь по улице Походной в сторону Благодатской, сбил мальчика.

Ребенок 2004 года рождения получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Со слов водителя, школьник перебегал дорогу в неположенном месте.

Чуть позже пожилой водитель Renault Daster, двигаясь по парковке магазина «Магнит» на Таватуйской, сбил девочку 2009 года рождения.

– Она была доставлена в ДГКБ № 9, где поставлен диагноз: перелом седалищной кости, ссадины тела, – передает ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, что также в Екатеринбурге произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. В результате аварии пострадали пять человек.

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