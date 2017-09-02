В Свердловской области мотоциклист насмерть сбил школьницу

Врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло 2 сентября на 17 километре дороги Кушва – поселок Баранчинский. Примерно в 15.00 26-летний мотоциклист сильно превысил скорость и сбил девочку 2005 года рождения.

Мужчина скончался на месте, девочка была госпитализирована в местную больницу.

– К сожалению, спасти жизнь ей не удалось - от травм, несовместимых с жизнью она вскоре скончалась, – сообщили в областном ГИБДД.

Позже стало известно, что за этот год погибший лихач уже дважды привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости.

Добавим, что также 2 сентября в Екатеринбурге двое детей попали под колеса машин.

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