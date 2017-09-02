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В Свердловской области мотоциклист насмерть сбил школьницу

В Свердловской области мотоциклист насмерть сбил школьницу
16+
Фото: ГИБДД Свердловкой области
Врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло 2 сентября на 17 километре дороги Кушва – поселок Баранчинский. Примерно в 15.00 26-летний мотоциклист сильно превысил скорость и сбил девочку 2005 года рождения.

Мужчина скончался на месте, девочка была госпитализирована в местную больницу.

– К сожалению, спасти жизнь ей не удалось - от травм, несовместимых с жизнью она вскоре скончалась, – сообщили в областном ГИБДД.

Позже стало известно, что за этот год погибший лихач уже дважды привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости.

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Олег Галимов, 03.09.2017, 11:48
Тэги: ДТП, Новости дня, Дети
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