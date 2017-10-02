Екатеринбург встал в километровые пробки из-за снегопада

В ГИБДД сообщают о десятках аварий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Утром 3 октября автомобилисты застряли в километровых пробках из-за выпавшего ночью снега. По всему городу фиксируются десятки ДТП, так как многие водители еще не поменяли летнюю резину на зимнюю.

В ГИБДД вновь обратились ко всем участникам движения с просьбой быть осторожнее и воздержаться от передвижения на машине, в особенности на дальние расстояния.

– За утро в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга поступило более 35 телефонных сообщений о дорожных авариях, где сопутствующим фактором стали низкое сцепление колес с дорогой и ухудшение обзорности. Трудно стало передвигаться и пешеходам. Снег и дождь попадают в глаза, что мешает смотреть по сторонам. Кроме того, капюшоны, зонты и шарфы закрывают боковое зрение, а, значит, передвижение пешеходов становится менее безопасным, – сообщили в отделении пропаганды ведомства.

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