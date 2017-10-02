Глава минтранса Свердловской области: «Снег 3 октября – необычно для региона, но весь асфальт мы уже положили»

Василий Старков отчитался по ремонту дорог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Дорожники закончили все работы по укладке асфальта, поэтому выпавший сегодня в Екатеринбурге снег не повлияет на планы министерства транспорта региона. Такое заявление сделал глава ведомства Василий Старков.

– Нам осталось завершить только те работы, которые никак не связаны с температурными параметрами, – подчеркнул министр. – Хотя снег 3 октября – это не совсем обычно для нашего региона, как правило, сезон заканчивается 15 октября. Но мы не ждали окончания лета, мы шли с определенным заделом. Дождливое лето внесло свои коррективы, график был очень плотный, но мы не видим рисков к невыполнению поставленных задач.

В этом году дороги на Урале делали в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Перед дорожниками стояло сразу несколько задач. Например, повысить процент дорог, которые находятся в нормативном состоянии. В начале 2017 года называли цифру в 42%, сейчас же, по данным Василия Старкова, можно говорить о 52%.

– Также мы на 70% снизили количество мест концентрации ДТП. Ранее в Екатеринбурге их было 19, теперь осталось порядка 7, – добавил министр транспорта и связи Свердловской области.

На проект "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году выделили 2,7 миллиарда рублей (1,2 – из федерального бюджета).

На эти деньги в регионе ремонтируют 1300 километров дорог. Из них 613 км приходится на городские улицы, 426 км – региональные дороги, а 260 км – трассы, которые идут в города-спутники (Полевской, Березовский, Арамиль и Первоуральск).

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