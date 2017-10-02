Хватит фотографии и комментария: в Екатеринбурге запустили мобильное приложение для жалоб на убитые дороги

Горожане не спешат скачивать новую программу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге официально заработало мобильное приложение "Монитор ЕК", которое позволяет горожанам жаловаться на плохие дороги. Программа, которую разработали по инициативе областного минтранса, уже доступна для бесплатного скачивания в Google Play и AppStore. Корреспондент НАШЕЙ изучил новое приложение.

В самой программе есть четыре вкладки. На одной вы можете посмотреть статус всех своих жалоб, на другой – карту Екатеринбурга, на которой отмечены обращения других горожан, на третьей расположились настройки приложения. Четвертую вкладку можно считать основной – на ней пользователи будут создавать все свои обращения.

– Для того чтобы пожаловаться на какой-то участок дороги, необходимо сделать три вещи – сфотографировать это место, написать понятный комментарий и нажать кнопку "Отправить", – объясняют создатели "Монитор ЕК". – Модератор по GPS-координатам снимка определит место, где он был сделан, вычислит, кто обслуживает этот участок дороги и передаст информацию.

Затем дорожники определят финансовую возможность устранения дефекта. Если деньги в бюджете есть, этот участок ремонтируется. Если нет – его вынесут на голосование среди горожан. Самые "популярные" плохие дороги будут заложены в бюджет следующего года.

Модераторы, которые будут обрабатывать жалобы горожан, – сотрудники управления автомобильных дорог Свердловской области.

– Принимать сообщения у нас будут два человека, но в данный момент мы тестируем приложением командой в 30 человек. Полагаем, в будущем на обработку сообщения будет уходить не более суток. Ответы заявителю будут приходить по электронной почте или SMS, – подчеркнул глава управления Вячеслав Данилов.

Авторы "Карты убитых дорог" из ОНФ не считают "Монитор ЕК" конкурентом своей разработки. Более того, они будут активно использовать новое приложение.

– Екатеринбург это важный транспортный узел, которому нужна инфраструктура высокого уровня. А создать ее невозможно без хороших подрядчиков, должного финансирования и учета мнения граждан. С последним пунктом нам поможет "Монитор ЕК", – заверил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Артем Ланцев.

Само приложение пока не слишком популярно у горожан. В Google Play у него всего одна оценка "3", а на карте сейчас чуть более 10 жалоб.

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