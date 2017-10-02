На трассе в Свердловской области бесправный водитель Datsun устроил аварию с КАМАЗом: его пассажирка попала в больницу

Мужчину задержали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
Вечером в понедельник, 2 октября, на трассе в Свердловской области в сторону Ачита хэтчбек Datsun mi-Do врезался в КАМАЗ, сообщили в областной ГИБДД.
Авария произошла на 11 км трассы Бакряж-Ачит.
– 2 октября в 19.30 водитель Datsun mi-Do, мужчина 1977 года рождения, пошел на обгон в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". В результате иномарка столкнулась с двигавшимся впереди КАМАЗом, который поворачивал налево, – сообщили в ГИБДД.
В ДТП 32-летняя пассажирка Datsun mi-Do получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребра и ушибы.
- Мужчина, находившийся за рулем хэтчбека, уже был лишен водительского удостоверения по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" с 5 сентября 2017 года на 18 месяцев.
- В итоге на этот раз по статье "Уклонение от исполнения административного наказания" его задержали и поместили в изолятор.
- Утром 3 октября в Екатеринбурге из-за снегопада произошло 35 аварий.
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