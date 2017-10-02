Названы марки машин, которые в этом году чаще всего покупали екатеринбуржцы

Несмотря на кризис, автомобилей в столице Урала с каждым годом покупают все больше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В январе-августе 2017 года в Екатеринбурге было продано почти 26 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что выше показателей прошлого года, сообщает агентство "Auto-Dealer-Екатеринбург" в итоговом релизе. Дилеры подвели итоги продаж автомобилей за январь-август 2017 года.

Август продавцы назвали одним из самых удачных месяцев в плане продаж авто. Также хорошо покупались машины в марте и июне. Больше машин в этом году было продано только в марте и июне.

В топ-10 вошли Lada, Renault и KIA.

Общая десятка популярных марок выглядит так.

– В премиальном сегменте лидируют Lexus, BMW и Mercedes-Benz. А самую большую динамику роста продаж машин премиум-класса демонстрируют Jaguar и Infiniti, – отмечают эксперты агентства.

Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам восьми месяцев 2017 года составила 2,6% (год назад - 2,4%).

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!