В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за отсутствие знака «Ш»

Но только по регламенту, с 1 декабря.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Штрафовать автомобилистов за отсутствие знака "Ш" пока не должны, уточнили "Нашей Газете" в ГИБДД Екатеринбурга. Но при этом в связи с погодой, выпавшим снегом и температурой ниже нуля водителям настоятельно рекомендовано поменять летнюю резину на зимнюю.

Как рассказали в пресс-группе городского управления ГИБДД, новый закон о знаке "Ш" заработал с весны 2017 года.

– Когда закон вступил в силу, были проблемы с приобретением знака. В тот момент инспекторы ГИБДД штрафы не выписывали, ограничивались лишь предупреждением. По техническому регламенту, зимняя резина должна быть установлена с 1 декабря, штрафовать за отсутствие знака будут также с этого числа. Но исходя из разумных соображений, резину автомобилистам поменять уже нужно и знак желательно тоже наклеить, – сообщили в ГИБДД.

Там также уточнили, что знак должен быть выполнен по ГОСТу в соответствии с техрегламентом.

Водитель в первую очередь должен руководствоваться дорожными условиями и требованиями безопасности. Из-за снега уже произошло огромное количество аварий в Екатеринбурге и Свердловской области: почти все они произошли из-за летней резины.

Размер штрафа за отсутствие знака "Ш" составит 500 рублей.

Знак не нужно размещать на автомобили с так называемой "липучкой" или всесезонкой.

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