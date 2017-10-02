Наверх
В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку Навального
14:23, сегодня
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
14:35, сегодня
На трассе в Свердловской области бесправный водитель Datsun устроил аварию с КАМАЗом: его пассажирка попала в больницу
14:30, сегодня
Площадь пожара – 300 "квадратов": в Екатеринбурге загорелся жилой дом
14:23, сегодня
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
В Екатеринбурге из-за утреннего снегопада произошло 35 аварий
14:12, сегодня
Глава минтранса Свердловской области: "Снег 3 октября – необычно для региона, но весь асфальт мы уже положили"
13:59, сегодня
В Екатеринбурге пенсионерка выпала, когда заходила в автобус: ее зажало между дверями
13:22, сегодня
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
100+ Forum Russia в Екатеринбурге соберет мировых звезд архитектуры
13:05, сегодня
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за отсутствие знака "Ш"
12:54, сегодня
В Свердловской области запустили горячую линию по уборке снега
12:42, сегодня
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
Названы марки машин, которые в этом году чаще всего покупали екатеринбуржцы
12:20, сегодня
Дело екатеринбургского поджигателя детских веранд передали в суд
12:08, сегодня
В Свердловской области оштрафовали водителя на 200 тысяч за взятку инспекторам ГИБДД
11:34, сегодня
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
Екатеринбургский сторонник Навального объявил голодовку в спецприемнике
10:57, сегодня1
Рано утром на Вторчермете горела очередная иномарка
10:50, сегодня
Администрация Екатеринбурга подаст в суд на поджигателя "Космоса"
10:22, сегодня
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
Екатеринбург встал в километровые пробки из-за снегопада
09:40, сегодня
В Екатеринбурге изменился маршрут временного автобуса № 7
09:13, сегодня
Около 99% жилых домов Екатеринбурга получили отопление
08:50, сегодня
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
Зима пришла: Екатеринбург замело снегом
08:06, сегодня
По следам Гоголя: в Екатеринбурге представили премьеру спектакля Лифанова "Э!..."
20:27, 02.10.2017
В Нижнем Тагиле на уроке в бассейне погиб мальчик
20:05, 02.10.2017
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
Из-за ремонта труб полторы тысячи жителей Верх-Исетского района все еще сидят без отопления
19:48, 02.10.2017
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени
19:43, 02.10.2017
Александр Якоб рассказал о судьбе телебашни в Екатеринбурге
19:00, 02.10.20172
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
В Екатеринбурге две девочки выпали из окна
18:59, 02.10.2017
В Екатеринбурге начнут судить Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава
18:45, 02.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
18:43, 02.10.2017
Дети и обучение иностранным языкам
Пострадавший от пожара ККТ "Космос" в Екатеринбурге покажет "Матильду"
18:12, 02.10.20171
Стала известна тема ледового городка в Екатеринбурге в этом году
18:10, 02.10.20172
"Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом"
17:26, 02.10.2017
Будущее состоит из квадратов, линий и абстракций: в музее ИЗО на Воеводина открылась выставка русского авангарда
16:57, 02.10.2017
Свердловские гаишники попросили начинающих водителей не садиться за руль из-за снега
16:47, 02.10.2017
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
16:30, 02.10.2017
Женщину убили за 60 тысяч рублей: в Свердловской области вынесли приговор серовским убийцам
16:22, 02.10.2017
Екатеринбуржцы смогут наблюдать МКС в ночном небе
16:20, 02.10.2017
В Екатеринбурге стартовал конкурс "Народный участковый"
15:49, 02.10.2017
В Свердловской области вахтовик напал на коллегу с ножом за то, что он не отвечал на звонки
15:10, 02.10.2017
"Через год поеду за золотой медалью": НАША пообщалась с вице-чемпионкой мира среди парикмахеров из Ревды
15:07, 02.10.2017
Самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга
15:03, 02.10.2017
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
14:30, 02.10.2017
Движение по улице Татищева открыли в обе стороны
14:19, 02.10.2017
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выбросили мертвого мужчину
13:48, 02.10.2017
Около 300 зданий остаются без тепла в Екатеринбурге
13:21, 02.10.2017
Виновник ДТП выплатил пострадавшей свердловчанке 400 тысяч рублей только после ареста машины
12:56, 02.10.2017
Дистанционное трудоустройство online: методика и инструментарий
12:51, 02.10.2017
Пришлось сломать стену: в Екатеринбурге спасли упавшего в шахту котенка
12:47, 02.10.2017
В Свердловской области снизился уровень безработицы
12:23, 02.10.2017
Супругам из Свердловской области грозит пять лет колонии за интернет-мошенничество
11:40, 02.10.2017
Капитальный ремонт подвальных помещений: что включает в себя данный вид работ
11:26, 02.10.2017
В Свердловской области трое детей пострадали в ДТП
11:07, 02.10.2017

В Екатеринбурге из-за утреннего снегопада произошло 35 аварий

В Екатеринбурге из-за утреннего снегопада произошло 35 аварий
16+
Фото: vk.com/incekb
ГИБДД обратилась к водителям с предупреждением о сложной ситуации на дорогах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге за утро 3 октября произошло 35 аварий, которые спровоцировала непогода.
 
Из-за снегопада, который прошел ночью и продолжал идти все утро, ситуация на дорогах существенно осложнилась: сцепление колес автомобилей с асфальтом снизилось, обзор ухудшился. Это привело к многочисленным авариям и девятибалльным пробкам.
 
Областное управление ГИБДД выступило с предупреждением в связи с непогодой. В автоинспекции напоминают водителям, что необходимо выбирать разумную скорость, учитывая ситуацию на дороге и снегопад. Не следует совершать опасных маневров, необходимо минимизировать количество перестроений и использовать свет фар.

– Если ночью температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, то мокрая дорога превратится в каток, а значит, возрастет вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий, в которых сопутствующим фактом станет неудовлетворительное состояние проезжей части дороги. Особенно опасно становится на развязках и объездных автодорогах, где скорость движения выше, – отмечают в ГИБДД.

  • Между тем Уральский гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и гололедицу на дорогах и 4 октября, однако 5 и 6 числа осадки должны прекратиться. Температура воздуха завтра днем не поднимется выше нуля, зато в последующие дни наступит потепление: столбик термометра поднимется до +10 градусов днем.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Маша Шмурыгина, 03.10.2017, 14:12
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
История успеха Недвижимость Студенты В Екатеринбурге -40 градусов Отдых Недвижимость Свердловской области Обрушение крыши на Калинина Скандалы Здоровье Военный репортаж Животные Хоккей Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Фото Гололед Новый год Эксклюзив Происшествия Дети Приостановка полетов в Египет Конкурсы Лайфхак Корь ВУЗ Убийство Ирины Вахрушевой ЖКХ Секс Дело Пьянкова Общественный транспорт Убийство в Рахмангулово Производство Школа Туризм Сибирская язва ЧМ-2018 Баскетбол В Египте разбился самолет с российскими туристами Истории 9 мая Статистика Футбол Афиша Мотоциклы Спорт Скандал с Новиковым Финансы Взятки Смерть Война ритуальных агентств Кризис и санкции Репортаж Погода Мировые новости Горячее 9 мая Самолет Минобороны упал в Якутии Видео Ошибки врачей Расстрел Религия Развлечения Рейтинг Транспорт ЖКХ Свердловской области Грипп Хэллоуин-2015 Слухи Криминал Музыка Мужчины Розыск Опрос Самолет Политика СМИ Ту 154 Растения Приговор Лошагину Расписание Отключение света Уралмаш, Эльмаш Пусть говорят Кто заработал Грипп в Екатеринбурге Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Искусство Личное Интернет Дороги Екатеринбуржцы в разных странах Бэби-боксы Семья Транспортная реформа Мультимедиа Авто Выставки МЧС Парковки Позитив Жизнь в городе Строительство Биатлон Тест Красота Коллекторы Скорая помощь Расстрел на Депутатской Взрыв Высокие технологии Мода Необычное Новости дня Пожар Экономика Храм святой Екатерины Культура Мистика Шоу-бизнес Знаменитости Горящие авто Дорожные воины Доска позора Катастрофа Деньги Интервью ГИБДД Женщины Новости России Ловец покемонов Голодовка в колонии ДТП Бизнес Волейбол Еда Образование Крушение самолета под Ростовом Новости Экономия Снос монастыря на Качканаре ЗАГС Суд ИГИЛ История Екатеринбурга Дом-2 Путин Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Отношения Ельцин-центр Медицина Рецензия Психология

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru