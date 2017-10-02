В Екатеринбурге из-за утреннего снегопада произошло 35 аварий

ГИБДД обратилась к водителям с предупреждением о сложной ситуации на дорогах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге за утро 3 октября произошло 35 аварий, которые спровоцировала непогода.

Из-за снегопада, который прошел ночью и продолжал идти все утро, ситуация на дорогах существенно осложнилась: сцепление колес автомобилей с асфальтом снизилось, обзор ухудшился. Это привело к многочисленным авариям и девятибалльным пробкам.

Областное управление ГИБДД выступило с предупреждением в связи с непогодой. В автоинспекции напоминают водителям, что необходимо выбирать разумную скорость, учитывая ситуацию на дороге и снегопад. Не следует совершать опасных маневров, необходимо минимизировать количество перестроений и использовать свет фар.

– Если ночью температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, то мокрая дорога превратится в каток, а значит, возрастет вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий, в которых сопутствующим фактом станет неудовлетворительное состояние проезжей части дороги. Особенно опасно становится на развязках и объездных автодорогах, где скорость движения выше, – отмечают в ГИБДД.

Между тем Уральский гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и гололедицу на дорогах и 4 октября, однако 5 и 6 числа осадки должны прекратиться. Температура воздуха завтра днем не поднимется выше нуля, зато в последующие дни наступит потепление: столбик термометра поднимется до +10 градусов днем.

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