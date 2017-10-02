В Свердловской области запустили горячую линию по уборке снега

Непогода застала врасплох как пешеходов, так и автомобилистов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков поручил дорожным службам и ведомствам принять меры по уборке дорог и автомобильных трасс.
По сообщению департамента информационной политики, особое внимание дорожники уделяют расчистке социально значимых маршрутов, в частности дорог, по которым осуществляется миграция горожан.
Также областное "Управление автомобильных дорог" запустило горячую линию для обращений по уборке дорог по номеру 8 (343) 261-79-83.
- Добавим, что из-за выпавшего в ночь на 3 октября снега автомобилисты Екатеринбурга застряли в пробках.
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