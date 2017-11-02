Наверх
Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице
12:55, сегодня
Ледовый городок Екатеринбурга будет посвящен трем темам
12:28, сегодня
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
12:06, сегодня
В Екатеринбурге откроется отделение движения Михаила Ходорковского
11:55, сегодня
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в офисах розничной сети
Защитника Лошагина лишили адвокатского статуса
11:48, сегодня
В России увеличат размер больничных и декретных
11:22, сегодня
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудник станции переливания крови
10:58, сегодня
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
Пристрой с кафе Lamadjo скоро снесут: лепешки можно будет покупать в бывшем ТЦ Mondial около "Гринвича"
10:35, сегодня
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали почти 30 человек
09:50, сегодня
Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз
09:15, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 ноября: Танец драконов, испытание джунглями и Мыльные выкрутасы
09:00, сегодня
Екатеринбург украсят к Новому году до декабря
08:55, сегодня
Екатеринбургский театр оперы и балета получил 15 номинаций на премию "Золотая маска"
08:39, сегодня
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
Ночные заморозки и сильный ветер: прогноз погоды на длинные выходные в Екатеринбурге
08:18, сегодня
Свердловчанка отдала 2,5 миллиона рублей за снятие проклятия
21:02, 02.11.20171
Буддистов из общины на горе Качканар признали сектантами
20:27, 02.11.2017
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Россияне назвали порогом бедности доход в 20 тысяч рублей
19:55, 02.11.2017
Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как обезопасить себя от гриппа этой зимой
19:20, 02.11.2017
В Нижнем Тагиле у воспитанников детсада из-за сырости завелись споры грибка в горле
18:44, 02.11.2017
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
Областное правительство списало долги Ельцин Центру
18:22, 02.11.2017
В Нижнем Тагиле сняли с должности руководителя отдела полиции, где после допроса умер задержанный
17:58, 02.11.2017
В Свердловской области будут штрафовать "собачников"
17:47, 02.11.20171
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
Россияне могут остаться без билетов на ЧМ-2018 из-за технических сбоев
17:28, 02.11.2017
Футболисты "Урала" разыграли болельщиков по телефону
17:04, 02.11.2017
Свердловские полицейские спасли семью из пожара
16:29, 02.11.2017
Двор и дом, в которых хочется жить
Два директора из Екатеринбурга прошли в суперфинал всероссийского конкурса учителей
16:18, 02.11.2017
Ежедневный обзор по валютному рынку ВТБ: Ждем роста евро-доллара по итогам заседания ФРС
15:57, 02.11.2017
Прививку против ротавируса и ветрянки включат в национальный календарь с 2020 года
15:55, 02.11.2017
Бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области уволили за прогулы
15:16, 02.11.20172
В Нижнем Тагиле вновь будут проводить военную выставку
15:03, 02.11.20173
ГИБДД ужесточит требования к автошколам
14:50, 02.11.2017
Отборочные концерты на Старый Новый Рок набирают обороты
14:46, 02.11.2017
Пенсии и перерасчеты в Свердловской области предлагают оформлять через мобильный телефон и интернет
14:28, 02.11.2017
Повышение уровня безопасности услуги Интернет-банка Уралтрансбанка
14:23, 02.11.2017
Свердловские туристы застряли в ОАЭ из-за многочасовой задержки рейса
14:13, 02.11.2017
Сбежавшего из уральской колонии "зэка" задержали в Краснодарском крае
14:00, 02.11.20172
В Свердловской области торговали редкими леопардами из Красной Книги
13:50, 02.11.20172
Дело поджигателя "Космоса" передали в суд
13:04, 02.11.2017
В Свердловской области подскочили цены на мороженое, сыры и алкоголь
12:27, 02.11.20172
В Свердловской области любителей парковаться на газонах будут наказывать рублем
12:25, 02.11.20173
В зоопарке Екатеринбурга родились три львенка
12:12, 02.11.2017
Дедушка умер в больнице: в Свердловской области водитель сбил 81-летнего пешехода и сбежал
11:57, 02.11.2017
Свердловчане лишились 56 миллионов рублей из-за долгов за электричество
11:39, 02.11.20172
Держитесь, будут пробки: в новом сезоне дорожники начнут масштабные работы на Вторчермете
11:13, 02.11.2017
В Екатеринбурге отправили за решетку дилера, у которого нашли 30 килограмм наркотиков
10:59, 02.11.2017
Под Екатеринбургом образовалась большая пробка из-за сбитого лося
10:14, 02.11.2017
"Радоваться надо, а я в панике": Минкультуры выделило полтора миллиона "Коляда-театру"
09:55, 02.11.2017
Режиссер Алексей Учитель встретится с жителями Екатеринбурга и представит "Матильду"
09:46, 02.11.2017
Синоптики рассказали, какая будет погода в Екатеринбурге в День народного единства
09:19, 02.11.2017
На аллее в парке Маяковского, которую горожане называют "кладбищем", появится еще один памятник
09:17, 02.11.20172
Свердловчанка зарезала мужа на глазах у детей
08:51, 02.11.2017

Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице

Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Следственный комитет начал проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Накануне вечером на Серовском тракте пассажирский автобус, ехавший из Екатеринбурга в Нижний Тагил, превысил скорость и врезался в припаркованный грузовик Scania.

В результате аварии пострадали три пассажира автобуса, все они доставлены в невьянскую больницу.

– Травмы получили трое пассажиров: 45-летний и 24-летний мужчины, а также 53-летняя женщина. Для определения степени тяжести вреда будут проведены экспертизы, – рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.

  • По предварительной версии, в автобусе были нарушены правила перевозки пассажиров, в связи с чем следователи начали проверку.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Олег Галимов, 03.11.2017, 12:55
Тэги: ДТП, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Самолет Мировые новости Баскетбол ЗАГС Знаменитости Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Недвижимость Свердловской области Ошибки врачей ИГИЛ Рецензия Бизнес Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка История Екатеринбурга Отношения Авто Военный репортаж Приостановка полетов в Египет Хэллоуин-2015 Розыск Интернет Религия Семья Доска позора ГИБДД МЧС Растения Истории 9 мая Коллекторы Грипп Статистика Пусть говорят Голодовка в колонии Грипп в Екатеринбурге Скандал с Новиковым Высокие технологии Екатеринбуржцы в разных странах Новости Мистика Война ритуальных агентств Приговор Лошагину Новый год Строительство Дороги Конкурсы Позитив Музыка В Египте разбился самолет с российскими туристами Рейтинг Расстрел на Депутатской Спорт Скорая помощь Еда Интервью Новости дня Новости России Эксклюзив ЖКХ Экономика Лайфхак Самолет Минобороны упал в Якутии Сибирская язва Волейбол Гололед Финансы В Екатеринбурге -40 градусов Корь Отключение света Уралмаш, Эльмаш Хоккей Отдых Ловец покемонов Транспортная реформа Скандалы Женщины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Недвижимость Секс Образование Личное Расстрел Выставки Репортаж Тест Ту 154 История успеха Искусство Психология Храм святой Екатерины Горящие авто ДТП Дом-2 Кризис и санкции Жизнь в городе Мода Снос монастыря на Качканаре Студенты Животные Видео Бэби-боксы Ельцин-центр Кто заработал Здоровье ЖКХ Свердловской области 9 мая Убийство в Рахмангулово Суд Афиша Футбол Пожар Смерть Криминал Производство СМИ Мужчины Шоу-бизнес Необычное Биатлон Школа Дело Пьянкова Деньги Катастрофа Горячее Развлечения Туризм Убийство Ирины Вахрушевой ВУЗ Расписание Культура Дорожные воины Мотоциклы Общественный транспорт Путин Взятки Крушение самолета под Ростовом Экономия Взрыв ЧМ-2018 Политика Парковки Погода Мультимедиа Обрушение крыши на Калинина Происшествия Транспорт Медицина Слухи Красота Опрос Дети Фото

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru