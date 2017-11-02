Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице

Следственный комитет начал проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
Накануне вечером на Серовском тракте пассажирский автобус, ехавший из Екатеринбурга в Нижний Тагил, превысил скорость и врезался в припаркованный грузовик Scania.
В результате аварии пострадали три пассажира автобуса, все они доставлены в невьянскую больницу.
– Травмы получили трое пассажиров: 45-летний и 24-летний мужчины, а также 53-летняя женщина. Для определения степени тяжести вреда будут проведены экспертизы, – рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.
- По предварительной версии, в автобусе были нарушены правила перевозки пассажиров, в связи с чем следователи начали проверку.
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