Город стоит: пятнадцать аварий парализовали движение в Екатеринбурге

Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов из 10.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Вечер пятницы перед тремя выходными встретил жителей Екатеринбурга километровыми пробками и авариями. По состоянию на 17.00 в городе насчитывается порядка 15 ДТП в разных районах уральской столицы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов из 10.

Одной из таких аварий стало столкновение KIA Rio и Mazda 6 на перекрестке Кирова – Токарей. Водителя Mazda госпитализировали на машине реанимации. Фотографией с места ЧП поделился читатель НАШЕЙ Дмитрий И.

– Сообщение об аварии поступило в ГИБДД. На место выехал экипаж ДПС, - рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

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