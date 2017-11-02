Ради строительства ЕКАД под Екатеринбургом снесут 19 дач

Проектировщики работ получат 14 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило три конкурса на проектирование последнего, южного участка ЕКАД — между Челябинским и Полевским трактами. Стартовая цена всех работ – 14 миллионов рублей.

Аукционы пройдут в два этапа: 20 и 30 ноября. Подрядчикам предстоит до ноября 2018 года произвести исследования территории, подсчет общей площади будущей стройки трассы и количества образуемых земельных участков, их оценку и расчет компенсации для собственников изымаемой земли.

Будущая трасса пройдет по земле где на сегодняшний день располагается 19 земельных участков входящих в садоводческое товарищество "Металлист".

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