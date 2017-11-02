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В Нижнем Тагиле беременная пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения «Газели» с иномаркой

В Нижнем Тагиле беременная пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения "Газели" с иномаркой
16+
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Пьяный водитель за рулем Geely MK не пропустил пассажирский автобус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарк столкнулся с пассажирской "Газелью". После ДТП в больницу увезли беременную женщину, которая ехала в маршрутке, сообщает АН "Между строк".
 
 
Как уточнили в ГИБДД по Свердловской области, авария произошла утром 2 ноября в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
 

– В 9.15 утра 63-летний водитель автомобиля Geely MK при выезде с прилегающей территории около дома № 3/3 по улице Юности не пропустил маршрутку, которая ехала со стороны Ленинградского проспекта в сторону Восточного шоссе. В результате аварии 35-летняя беременная пассажирка "Газели" получила удар в живот и  была госпитализирована в ЦГБ № 1, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

  • В пропаганде отдела ГИБДД рассказали, что у мужчины за рулем иномарки наблюдались признаки опьянения, однако проходить освидетельствование он не захотел. В отношении нарушителя составлен административный протокол, подробности аварии уточняются.
  • По данным отдела пропаганды ГИБДД, срок беременности составляет 31 неделю.

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Марина Подкорытова, 03.11.2017, 18:46
Тэги: ДТП, Фото, Здоровье
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