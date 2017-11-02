За один день в Екатеринбурге под колеса машин попали три пешехода

Две аварии произошли на регулируемых перекрестках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

За прошедший день в Екатеринбурге сбили сразу трех пешеходов, сообщает городская ГИБДД. Первая авария произошла в 8.30 на улице Минометчиков.

Водитель Daewoo Matiz не заметил 55-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Его увезли в больницу с переломом ключицы.

Второе ДТП произошло на перекрестке Сакко и Ванцетти и Попова. Водитель Chevrolet поворачивал налево и сбил 44-летнюю женщину. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу.

фото: ГИБДД Екатеринбурга

– Правила дорожного движения обязывают водителя при повороте предоставлять преимущество в движении пешеходам и велосипедистам, которые переходят проезжую часть дороги. В большинстве случаев в подобных ситуациях водители смотрят только на автомобили, которые едут слева. Однако не стоит забывать, что на переходе могут находиться и пешеходы, – посоветовали в ГИБДД.

Вечером на перекрестке Авиационной и 8 Марта водитель Lada Granta сбил 30-летнюю женщину, которая уверяет, что переходила дорогу на зеленый свет. Женщина получила травму носа.

Добавим, что с начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей.

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