В Каменске-Уральском дороги патрулировали Дед мороз и Снегурочка

Традиция поздравлять автомобилистов с праздником зародилась в Каменске-Уральском 15 лет назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Накануне к дорожным полицейским Каменска-Уральского присоединились Дед Мороз и Снегурочка, рассказали сегодня, 4 января, в пресс-службе полицейского главка.

Руководил этой командой замначальника каменской Госавтоинспекции майор Сергей Боровинских. Команда из полицейских, Деда Мороза и Снегурочки поздравляла водителей с Новым годом и напоминала, что правила дорожного движения необходимо соблюдать.

- Праздник, праздником, а участники дорожного движения должны всегда помнить о том, что дорога непредсказуема. От нее можно ожидать что угодно. Она не терпит к себе неуважения! Помните, что безопасность вас самих, ваших пассажиров, а также пешеходов, зависит только от вас, – напутствовал водителей Сергей Боровинских.

Сказочные герои в компании инспекторов патрулировали дорогу на центральной площади Каменска-Уральского. Водители и пешеходы живо реагировали на эту акцию: сигналили и махали иполицейским, Деду Морозу и Снегурочке.