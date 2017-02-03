Пермское такси с пассажирами перевернулось на свердловской трассе

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017
Вечером 3 февраля такси с пассажирами перевернулось на трассе под Нижними Сергами. Пострадало четыре человека.
ДТП случилось на 223-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург.
– Водитель автомобиля – мужчина 1986 года рождения – не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате ДТП пострадали 4 человека – водитель автомобиля и 3 его пассажира: мужчина 1991 года рождения и две женщины госпитализированы в ЦРБ города Ачита с травмами различной степени тяжести, – сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Такси ехало из Троицка Челябинской области в Пермь, у машины пермские номера.
- Сейчас сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
- Стаж водителя такси – 10 лет.