Наверх
Тормозили всех: на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми инспекторы ГИБДД устроили массовые проверки всем водителям
13:00, сегодня
РПЦ показала бабушку, которую вывез из дома священник
11:45, сегодня
Ученые выяснили, что разрушает любые отношения
11:20, сегодня
«Я заплакал вместе с ней»: музыкальный продюсер Максим Фадеев заступился за участницу «Минуты славы» из Нижнего Тагила
10:40, сегодня
На трассе под Екатеринбургом иномарка сбила пешехода, который хотел перебежать дорогу
10:10, сегодня
В Академическом поймали мужчин, ворующих пожарные рукава
10:01, сегодня
«Лакированные чайницы спасали чай от слуг»: в Екатеринбург привезли уникальную выставку лаковой миниатюры
22:10, 03.03.2017
Екатеринбуржца, которого медики с больным ребенком высадили из «скорой», привлекут к уголовной ответственности
21:20, 03.03.2017
Во время купания на Кубе умер бывший полковник ЦВО из Екатеринбурга
20:38, 03.03.20171
Екатеринбуржец Сергей Устюгов помог сборной РФ взять серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжам
19:42, 03.03.2017
Гастрономия по-тавдински: в местной колонии женщина оставила заключенному передачу с майонезом и телефонами
19:33, 03.03.2017
Екатеринбургский браконьер, застреливший лосей в Белоярке, заплатит штраф в 300 тысяч рублей
19:25, 03.03.2017
Корпус завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, восстановят к октябрю 2017 года
19:05, 03.03.2017
Железнодорожники поднимают вагоны с углем, сошедшие с рельсов в Каменске-Уральском
18:40, 03.03.2017
Адвокат заявил о давлении на семью Игоря Новоселова
18:26, 03.03.2017
«Ауди» убитой в Екатеринбурге Ларисы Даскал нашли брошенным во дворах
18:20, 03.03.2017
В детсаду Екатеринбурга малыши массово заболели кишечной инфекцией
18:19, 03.03.2017
«Не стареют душой ветераны»: Рецензия на фильм «Логан»
17:54, 03.03.2017
В Екатеринбурге внедорожник устроил массовое ДТП с каретой скорой помощи
17:45, 03.03.2017
В поле под Каменском-Уральским нашли тело мужчины, обглоданное собаками
17:10, 03.03.2017
Полиция начала проверку сообщений о пропавшей екатеринбурженке, за которой ухаживал священник
16:43, 03.03.2017
В Кировграде мать и двое детей отравились угарным газом от водонагревателя
16:30, 03.03.2017
В Каменске-Уральском с рельсов сошел состав, груженый углем: движение заблокировано
16:30, 03.03.2017
Блогера Соколовского оставили дома: в прошении было отказано
16:10, 03.03.2017
Под Первоуральском водитель без прав в смертельной аварии убил друга
15:32, 03.03.2017
Первыми почуяли весну: в Екатеринбургском зоопарке проснулись два медведя
15:10, 03.03.2017
Два ребенка пострадали в ДТП из-за колеи на трассе под Березовским
15:08, 03.03.2017
В парке на Ботанике школьники задержали насильника
15:08, 03.03.2017
В Екатеринбурге вновь начался суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым
15:00, 03.03.20172
В Екатеринбурге «Мерседес» влетел в грузовик с молоком
14:45, 03.03.2017
Уральский режиссер Василий Сигарев заставил зомби покусать Баскова
14:09, 03.03.2017
Тагильчанин и кот-путешественник Граф вернулись домой с Байкала
14:00, 03.03.2017
«Ему подкинули бабушку»: коллеги екатеринбургского священника объяснили исчезновение пенсионерки
13:41, 03.03.2017
В Следственном комитете возбудили дело по факту покушения на свердловского депутата Шарафиева
13:33, 03.03.2017
«Зоозащита» будет забирать питомцев, которых не пустят на самолет в Кольцово, чтобы не повторить историю с болонкой Тори
13:11, 03.03.2017
В Екатеринбурге собаки съели женщину, умершую в заброшенном доме
13:02, 03.03.2017
Инструктор по плаванию, на которого завели дело после гибели мальчика, продолжает работать в первоуральском санатории
13:00, 03.03.2017
Бездомный екатеринбуржец грабил прохожих, пугая их своей собакой
12:26, 03.03.20173
УрГПУ лишился института физкультуры, выпускниками которого были олимпийские чемпионы
12:15, 03.03.2017
«Татфондбанка» в Екатеринбурге больше не будет: организацию лишили лицензии
12:04, 03.03.2017
Больного мальчика высадили из скорой посреди дороги в Екатеринбурге
11:26, 03.03.20172
Почти 50% работодателей Екатеринбурга предпочитают договариваться о зарплате лично
11:10, 03.03.2017
В Нижнем Тагиле школьную учительницу зарезал бойфренд
11:10, 03.03.20175
«Ю-Питера» больше нет: Вячеслав Бутусов распустил группу после гастролей по Уралу
11:00, 03.03.20171
В Екатеринбурге пойдут под суд сотрудники автосервиса, избившие юриста и журналистов телекомпании «Ермак»
10:40, 03.03.20172
Ученые создали приложение, которое позволяет «воскрешать» умерших, общаться и делать селфи с ними
10:33, 03.03.2017
Для инспекторов ГИБДД вводят новые правила поведения на дорогах
10:17, 03.03.2017
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 марта: Russialoppet 2017, весеннее шоу «Уральских пельменей» и Хор Турецкого
09:10, 03.03.2017
Погода на выходные 4-5 марта в Екатеринбурге: плюсовая температура, ждем дождя
09:05, 03.03.2017
Таиланд прекратит выдавать бесплатные визы для туристов из России
08:43, 03.03.2017
Пожарным пришлось чистить дорогу: в Екатеринбурге в снежной каше застряли две спецмашины
08:30, 03.03.2017

Тормозили всех: на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми инспекторы ГИБДД устроили массовые проверки всем водителям

Тормозили всех: на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми инспекторы ГИБДД устроили массовые проверки всем водителям
16+
Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
За 4 часа нашли почти 60 нарушений ПДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

На выезде из Екатеринбурга вечером 3 февраля инспекторы ГИБДД устроили массовые проверки водителям. Как уточнили в пресс-службе ведомства, рейд организовали после трагического ДТП на Пермском тракте, в котором погибли двое взрослых и ребенок.
 
В массовых проверках вчера участвовали сотрудники аппарата Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, а также инспекторы специализированных рот ДПС.
 
 
На выезде Екатеринбурга на Пермский тракт инспекторы останавливали буквально каждый автомобиль, чтобы проверить, не пьян ли водитель, пристегнуты ли ремни безопасности и условия перевозки детей.

– Место проведения рейдового мероприятия было выбрано не случайно: именно на автодороге Пермь – Екатеринбург уже произошёл ряд серьезных ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе и дети, которые перевозились с нарушением требований безопасности, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

 
 
В ходе рейда было выявлено 58 нарушений ПДД.

— Всего в ходе проверки, проводившейся в период с 16.00 до 20.00, было выявлено 58 нарушений ПДД, среди которых 17 связаны с неправильной перевозкой детей, в 22 случаях граждане пренебрегли ремнями безопасности, шестеро автовладельцев нанесли на стекла транспортных средств тонировочную пленку, ограничивающей обзор водителя, — уточнили в ГИБДД.

Привлекались к административной ответственности и водители грузовых автомобилей, за загрязнение проезжей части и нарушение правил перевозки грузов.
 
Рейд проходил на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми.
  • На этой неделе в лобовом столкновении на 292-м километре Пермского тракта погибли двое взрослых и ребенок. Водитель Volkswagen Touareg выехал на встречку и врезался в ВАЗ.
  • После таких ДТП были выявлены недостатки содержания федеральной дороги, за которую отвечает «Уралуправтодор». Дорожники в свою очередь заявили, что причиной ДТП стало не состояние дороги, а нарушение водителями правил.
Марина Подкорытова, 04.03.2017, 13:00
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Кто заработал Производство Отключение света Уралмаш, Эльмаш Интервью Скорая помощь Медицина Коллекторы МЧС Самолет Происшествия Ловец покемонов Культура ЧМ-2018 Слухи Мультимедиа Репортаж Недвижимость Политика Волейбол Шоу-бизнес Грипп Образование Транспорт Интернет Искусство Экономика Опрос Мужчины Видео Туризм Женщины Еда Психология Эксклюзив Корь Храм святой Екатерины ЖКХ Хоккей Мистика Приговор Лошагину Высокие технологии Общественный транспорт Выставки Авто В Египте разбился самолет с российскими туристами Мировые новости Бэби-боксы История Екатеринбурга Конкурсы Личное Убийство в Рахмангулово Семья Расстрел Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дорожные воины Здоровье СМИ Дети Скандалы Новый год Путин ВУЗ Лайфхак Приостановка полетов в Египет Дороги Афиша Музыка Война ритуальных агентств Экономия Новости России Красота Мода ДТП Рейтинг Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Фото Снос монастыря на Качканаре Спорт Расстрел на Депутатской Развлечения Отношения Смерть Деньги Сибирская язва Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Хэллоуин-2015 Голодовка в колонии В Екатеринбурге -40 градусов Расписание Горящие авто Биатлон Суд Ошибки врачей Знаменитости Доска позора История успеха ГИБДД Необычное Новости дня Животные Обрушение крыши на Калинина Кризис и санкции Новости Мотоциклы Транспортная реформа Студенты Взятки Погода Отдых Ту 154 Секс Горячее Дом-2 Школа Ельцин-центр Пусть говорят ЗАГС Розыск Самолет Минобороны упал в Якутии ИГИЛ Скандал с Новиковым Религия Рецензия Позитив Растения Пожар Взрыв Гололед Баскетбол Дело Пьянкова Грипп в Екатеринбурге Военный репортаж Статистика Футбол Бизнес Тест Парковки Жизнь в городе Строительство Катастрофа Криминал Крушение самолета под Ростовом

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru