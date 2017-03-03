Тормозили всех: на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми инспекторы ГИБДД устроили массовые проверки всем водителям

За 4 часа нашли почти 60 нарушений ПДД.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017
На выезде из Екатеринбурга вечером 3 февраля инспекторы ГИБДД устроили массовые проверки водителям. Как уточнили в пресс-службе ведомства, рейд организовали после трагического ДТП на Пермском тракте, в котором погибли двое взрослых и ребенок.
В массовых проверках вчера участвовали сотрудники аппарата Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, а также инспекторы специализированных рот ДПС.
На выезде Екатеринбурга на Пермский тракт инспекторы останавливали буквально каждый автомобиль, чтобы проверить, не пьян ли водитель, пристегнуты ли ремни безопасности и условия перевозки детей.
– Место проведения рейдового мероприятия было выбрано не случайно: именно на автодороге Пермь – Екатеринбург уже произошёл ряд серьезных ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе и дети, которые перевозились с нарушением требований безопасности, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
В ходе рейда было выявлено 58 нарушений ПДД.
— Всего в ходе проверки, проводившейся в период с 16.00 до 20.00, было выявлено 58 нарушений ПДД, среди которых 17 связаны с неправильной перевозкой детей, в 22 случаях граждане пренебрегли ремнями безопасности, шестеро автовладельцев нанесли на стекла транспортных средств тонировочную пленку, ограничивающей обзор водителя, — уточнили в ГИБДД.
Привлекались к административной ответственности и водители грузовых автомобилей, за загрязнение проезжей части и нарушение правил перевозки грузов.
Рейд проходил на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми.
- На этой неделе в лобовом столкновении на 292-м километре Пермского тракта погибли двое взрослых и ребенок. Водитель Volkswagen Touareg выехал на встречку и врезался в ВАЗ.
- После таких ДТП были выявлены недостатки содержания федеральной дороги, за которую отвечает «Уралуправтодор». Дорожники в свою очередь заявили, что причиной ДТП стало не состояние дороги, а нарушение водителями правил.