На трассе под Екатеринбургом иномарка сбила пешехода, который хотел перебежать дорогу

Мужчина умер на месте от полученных травм. Личность устанавливается

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

На трассе Пермь – Екатеринбург 3 марта иномарка сбила пешехода, который переходил дорогу, сообщила служба спасения «Сова».

Авария произошла в 20.40 на 345 километре дороги Пермь – Екатеринбург.

— Водитель автомобиля Volkswagen Golf ехал по трассе со стороны Екатеринбурга в направлении Первоуральска по левой полосе движения. Пешеход, мужчина, переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель иномарки наехал на него. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщил Александр Дебин, начальник штаба полка ДПС УМВД России по Екатеринбургу.

Удар был такой силы, что у автомобиля смяло капот, разбило фару и лобовое стекло.

По предварительным данным, автомобилист не нарушал скоростного режима. Человека на дороге водитель заметил слишком поздно, поскольку было темно. Свою роль сыграла также темная одежда, в который был погибший.

Как отметили автомобилисты-очевидцы, пешеходного перехода там нет.

— Недалеко от этого места находятся садовые товарищества. Мужчина перелез через ограждение и хотел быстро перейти проезжую часть. В иномарке кроме водителя была еще пассажирка. От удара людей в машине засыпало осколками лобового стекла, но никто из них травм не получил, к медикам не обращался, — рассказали e1 очевидцы.