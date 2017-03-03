На трассе под Екатеринбургом иномарка сбила пешехода, который хотел перебежать дорогу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017
— Водитель автомобиля Volkswagen Golf ехал по трассе со стороны Екатеринбурга в направлении Первоуральска по левой полосе движения. Пешеход, мужчина, переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель иномарки наехал на него. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщил Александр Дебин, начальник штаба полка ДПС УМВД России по Екатеринбургу.
— Недалеко от этого места находятся садовые товарищества. Мужчина перелез через ограждение и хотел быстро перейти проезжую часть. В иномарке кроме водителя была еще пассажирка. От удара людей в машине засыпало осколками лобового стекла, но никто из них травм не получил, к медикам не обращался, — рассказали e1 очевидцы.
- Устанавливается личность погибшего.