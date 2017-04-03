В Екатеринбурге 10 месяцев колонии назначили водителю, которого не в первый раз поймали пьяным за рулем

Мужчина уже получал в наказание исправительные работы, но на него это не подействовало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Прокуратура Екатеринбурга выиграла дело против пьяного водителя, подав апелляцию на первый вынесенный ему приговор. В итоге екатеринбуржец вместо исправительных работ получил 10 месяцев колонии, рассказали 4 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе судебного следствия установлено, что 18 декабря 2016 года Иван Силин без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь был за рулем своего автомобиля ВАЗ-21144. Во время движения около дома на Юмашева, 5 он был остановлен сотрудником ДПС. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

— В суде 1 инстанции гособвинитель обратила внимание суда на то, что машина сама по себе является источником повышенной опасности, а в случае, когда им управляет пьяный водитель, создает угрозу не только чужому имуществу, но и жизни и здоровью граждан. Гособвинитель отметила, что подсудимый не раз подвергался административному наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, в октябре 2015 года был осужден за совершение аналогичного преступления, прошел обязательные работы. Государственный обвинитель ориентировала суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы, — сообщили в прокуратуре.

Но эти доводы не были учтены при вынесении приговора. В феврале 2017 года мировой судья снова назначил Ивану Силину наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Не согласившись с приговором суда, прокуратура внесла апелляционное представление на указанный приговор, который поддержала государственный обвинитель, указав на то, что назначенное наказание Силину в виде обязательных работ является несправедливым, исправление подсудимого будет возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы.