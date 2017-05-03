На дорогах Урала станет в пять раз больше камер наблюдения

Как уточнили в правительстве области, на каждый вложенный рубль они получают с системы видеофиксации по 3-4.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
К 2018 году в Свердловской области будут установлены еще 102 новые камеры фото- видеофиксации нарушений, написал 3 мая Justmedia. Как уточнили на заседании коллегии министерства транспорта и связи Свердловской области, общее число этих устройств на дорогах региона достигнет 229 штук.
В правительстве Свердловской области отметили, что они на сегодня довольны результатами работы системы видеофиксации, в связи с чем камер будет больше с каждым годом.
— На каждый вложенный рубль мы получаем 3-4 рубля. В прошлом году мы потратили на систему фото- видеофиксации около 126 миллионов рублей, по итогам получили порядка 450 миллионов от выписанных постановлений. Если эта система разовьется в замкнутый комплекс, то выявляемость нарушений на дорогах Свердловской области будет стремиться к 100%, — отметил министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.
- В данный момент на Среднем Урале установлены уже 127 подобных камер. Большая часть из них находится в собственности ГУ МВД по региону – 63 штуки, остальные принадлежат правительству области.
- К 2020 году на дорогах Свердловской области установят 465 новых камер фото- и видеофиксации административных нарушений.
- Как отметил Старков, по результатам прошлого года можно сделать вывод, что внедрение системы наблюдения спровоцировало снижение количества ДТП.