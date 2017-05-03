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В Екатеринбурге неопытный водитель на Mazda сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый

В Екатеринбурге неопытный водитель на Mazda сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Днем в среду, 3 мая, в Екатеринбурге на Малышева женщина на Mazda сбила ребенка, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
 
Авария произошла около дома на Малышева, 146.

— 3 мая в 7.50 утра 32-летняя женщина за рулем Mazda 2 со стажем вождения один год, на регулируемом перекрестке при повороте направо на зеленый сигнал светофора наехала на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу, не пропустив его, — уточнили в полиции. 

Ребенка госпитализировали в ДГБ № 9 с диагнозом «ушиб и ссадины мягких тканей».
Марина Подкорытова, 04.05.2017, 13:48
Тэги: ДТП, Дети, Авто
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