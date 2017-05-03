В Екатеринбурге неопытный водитель на Mazda сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
Днем в среду, 3 мая, в Екатеринбурге на Малышева женщина на Mazda сбила ребенка, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
Авария произошла около дома на Малышева, 146.
— 3 мая в 7.50 утра 32-летняя женщина за рулем Mazda 2 со стажем вождения один год, на регулируемом перекрестке при повороте направо на зеленый сигнал светофора наехала на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу, не пропустив его, — уточнили в полиции.
Ребенка госпитализировали в ДГБ № 9 с диагнозом «ушиб и ссадины мягких тканей».