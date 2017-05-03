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В Екатеринбурге водителям запретят поворачивать налево со Щорса

В Екатеринбурге водителям запретят поворачивать налево со Щорса
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Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге запретят поворачивать налево со Щорса на Айвазовского. Как рассказали в Центре организации движения города, 25 мая здесь установят дорожный знак, запрещающий это движение.

— Ограничения вводятся для увеличения пропускной способности и повышения безопасности дорожного движения, — уточнили в ведомстве.

 
Марина Подкорытова, 04.05.2017, 17:23
Тэги: Дороги, Авто
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