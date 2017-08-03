При въезде в Екатеринбург образовалась огромная пробка

Скорость движения около 7 км/ч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

При въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта образовалась 13-километровая пробка. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", скорость движения на участке с 23 по 36 километр не превышает 7 километров в час. Затруднения начинаются у поворота на Бобровку.

Затор стал следствием ремонтных работ на трассе. До 30 ноября там будут менять асфальт.

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