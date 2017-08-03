Водитель «Волги» погиб в лобовом ДТП с грузовиком на свердловской трассе

Медики госпитализировали 12-летнего пассажира легковушки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Свердловской области "Волга" врезалась в грузовик Scania на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти. Водитель легкового автомобиля погиб, его 12-летний сын доставлен в больницу.

Водитель "Волги" выехал на встречную полосу трассы около шести утра 4 августа в районе 66-го километра. Автомобиль врезался в грузовик, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

43-летний водитель легковушки погиб на месте, его 12-летний сын получил сотрясение мозга. Мальчик ехал на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.