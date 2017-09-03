Город для машин или людей? Мэрия Екатеринбурга и ГИБДД судятся из-за выделенных полос для транспорта

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Транспортную реформу перенесли в Екатеринбурге на 2019 год, однако ее отдельные моменты начали внедрять уже этим летом. Например, выделенные полосы для общественного транспорта. Этим летом такая разметка появилась на улицах Розы Люксембург и Малышева. В итоге она стала причиной судебных разбирательств между ГИБДД и городской администрацией. Корреспондент НАШЕЙ разобрался, из-за чего спорят гаишники и чиновники.

Много пробок и мало парковок

Спор начался с того, что ГИБДД потребовала у администрации отменить выделенные полосы на этих улицах. По мнению дорожной полиции, знаки и разметка появились там незаконно по трем причинам: из-за выделенной полосы автомобилисты не могут парковаться вдоль дороги, с прилегающих дворов водителям приходится выезжать сразу на вторую полосу, что чревато путаницей и ДТП, а также из-за этого в часы пик на одной из центральных улиц образуется еще больше пробок.

– В дальнейшем предполагается организовать выделенные полосы на улицах Ленина, Кирова, Долорес Ибаррури и Посадской, оставив там для движения остальному транспорту лишь по одной полосе. Это приведет к катастрофическому снижению пропускной способности улично-дорожной сети, – считают в Госавтоинспекции.

Поэтому в ГИБДД заявили, что не будут штрафовать водителей, которые ездят по выделенным полосам на этих двух улицах, и камеры фиксации нарушений там отключили.

Но администрация Екатеринбурга не собирается отменять выделенные полосы. Чиновники планируют отстоять свою позицию в суде. Правда, пока на этом поприще они потерпели поражение – Ленинский районный суд встал на сторону ГИБДД. Но сейчас в мэрии ждут решения по апелляции от вышестоящей инстанции.

– Пока облсуд не вынесет решение, мы ничего демонтировать не будем, – ответили НАШЕЙ в мэрии. – Мы настаиваем на том, что с выделенными полосами общественный транспорт станет более привлекательным для горожан, что и является нашей целью.

Два пути развития

Этот конфликт вызвал широкий общественный резонанс. По поводу возникшего спора высказались известные городские урбанисты. Так, эксперты фонда «Город.PRO» посоветовали ГИБДД и мэрии определиться, по какому пути они хотят развивать столицу Урала.

– Есть два пути. Первый назовем «Город для человека». При таком подходе никто никому не запрещает ездить на машинах, но при этом приоритет отдается пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту, – объяснил урбанист Владимир Злоказов. – Второй путь – «Город для транспорта». В этой системе люди имеют право на комфортное передвижение только в том случае, если они находятся за рулем или на пассажирском сиденье машины. А пешеходы, велосипедисты, мамы с колясками, пожилые люди, дети рассматриваются как досадные песчинки на шестернях идеально налаженной транспортной машины. И все, что мешает ей работать, должно быть сведено к минимуму: тротуары уже, никакого приоритета общественному транспорту, меньше пешеходных переходов...

По его мнению, ГИБДД Екатеринбурга активно отстаивает именно этот подход.

Автомобилисты же теперь стоят перед выбором – поддержать ГИБДД, используя выделенные полосы для движения и парковки, или соблюдать «незаконные» знаки администрации. Как им быть, мы спросили екатеринбургского автоправозащитника Максима Едрышова.

– Если водитель видит какой-то знак, он не должен думать, законно он установлен или нет, – считает эксперт. – Его нужно просто соблюдать. Это главный залог безопасности на дорогах.

МНЕНИЕ

Скандал между мэрией Екатеринбурга и дорожной полицией вышел далеко за пределы столицы Урала. Так, известный блогер Илья Варламов обвинил уральскую Госавтоинспекцию в том, что она мешает проводить положительные реформы.

– Почти в каждом российском городе любые попытки навести порядок упираются в глухую стену из волшебников с полосатыми палочками… Мечта любого гаишника – закатать весь мир в асфальт! Но в Екатеринбурге в ГИБДД собрались не просто безответственные жулики, а настоящие вредители, – написал блогер.

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