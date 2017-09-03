Наверх
На Полевском тракте "КамАЗ" сбил пешехода на "зебре"
10:30, сегодня
Минтранс планирует уменьшить список бесплатной ручной клади
10:12, сегодня
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
09:59, сегодня
"Пойдемте домой, завтра достоим": Екатеринбург "застрял" в пробках
09:27, сегодня
Уралтрансбанк выступил партнером фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге
В Невьянске насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте
09:04, сегодня
Мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями в Екатеринбурге
08:59, сегодня
Неделя ветра и дождей: прогноз погоды в Екатеринбурге с 4 по 8 сентября
08:37, сегодня
Свердловская область попала в тройку регионов-лидеров по продажам "Мультикарт" ВТБ24
В Екатеринбурге в кинотеатр "Космос" въехал УАЗ с газовыми баллонами
08:05, сегодня
Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2017 года
08:00, сегодня
"Автомобилист" победил в Екатеринбурге "Адмирал"
19:23, 03.09.2017
Станислав Суханов: Подготовка систем теплоснабжения к зиме на объектах капремонта идет в соответствии с графиком
Противники храма-на-воде в третий раз "обняли" Городской пруд
16:10, 03.09.20172
«Заткнем за пояс Канны и Венеции»: самые яркие моменты открытия Уралкинофеста в фоторепортаже НАШЕЙ
15:55, 03.09.2017
В Екатеринбурге затопило целый квартал из-за прорыва трубы
14:46, 03.09.20174
В Свердловской области упал самолет
14:18, 03.09.2017
На 12-м километре ЕКАДа столкнулись две "Газели": пять человек пострадали
13:34, 03.09.2017
Алла Сурикова стала первым лауреатом Уралкинофеста
12:40, 03.09.2017
За ночь в одном из дворов Екатеринбурга прокололи колеса 37 машинам
12:20, 03.09.2017
В Свердловской области мотоциклист насмерть сбил школьницу
11:48, 03.09.20171
"Синара" начала сезон с победы над "Норильским никелем"
11:20, 03.09.2017
В Екатеринбурге пенсионер сбил девочку у "Магнита"
10:46, 03.09.2017
Более половины дорог Свердловской области не соответствуют нормам
10:20, 03.09.2017
В Екатеринбурге наконец открыли движение по мосту на Бебеля – Токарей
20:06, 02.09.2017
"Высоцкий", спасибо, что живой: корреспондент НАШЕЙ принял участие в забеге на уральский небоскреб
19:50, 02.09.2017
Пять человек получили травмы при столкновении маршрутных автобусов на Ленина в районе отеля "Гранд-Авеню"
19:44, 02.09.2017
Центр микрохирургии глаза в Екатеринбурге отдадут в частные руки по указу Медведева
19:22, 02.09.20173
В Екатеринбург придут заморозки и дожди
18:30, 02.09.20172
Пожарный из Ревды получил медаль за то, что вывел трех человек из огня‍
18:13, 02.09.2017
Министр транспорта РФ дал совет, как спасти Екатеринбург от пробок
17:36, 02.09.20172
Евгений Марков в третий раз победил в гонке по покорению "Высоцкого"
16:20, 02.09.20173
Стали известны темы сочинений для старшеклассников, после которых их допустят к итоговой аттестации
15:40, 02.09.2017
В Microsoft назвали дату следующего масштабного обновления Windows 10
14:12, 02.09.2017
На Компрессорном полиция задержала пьяного стрелка, который палил прямо на улице
13:18, 02.09.2017
Около "Рубина" Solaris не пропустил мотоциклиста: водитель в больнице
12:28, 02.09.2017
Проспект Ленина закрывают для движения до 10 октября по четной стороне
12:04, 02.09.2017
Возможно, поджог: в Чкаловском районе Екатеринбурга сгорел автомобиль
11:17, 02.09.2017
В Екатеринбурге школьница ранила 14-летнего мальчика в живот и шею
10:27, 02.09.2017
Ритуальные убийства близ Диканьки: рецензия на фильм "Гоголь. Начало"
20:45, 01.09.20171
Туроператоры рассказали о самых популярных направлениях отдыха этого лета
19:45, 01.09.2017
"Пуля попала в поясницу": подробности стрельбы у детского сада в Екатеринбурге
18:59, 01.09.20171
Госдолг Свердловской области снизился на 18,3 миллиарда рублей
18:40, 01.09.20171
В Екатеринбурге в День знаний открыли стрельбу у детского сада
17:50, 01.09.2017
В Кольцово полиция поймала преступника, которого год искали по всей стране
17:24, 01.09.2017
Чиновники, спортсмены и актеры у доски: известные екатеринбуржцы провели открытые уроки в городских школах
17:04, 01.09.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали 50 килограммов контрабандного янтаря стоимостью 6 миллионов рублей
16:56, 01.09.2017
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
16:42, 01.09.2017
В Нижнем Тагиле сын прокурора попался с 400 граммами наркотиков
16:26, 01.09.2017
В Свердловской области предупредили о смоге
16:00, 01.09.2017
В Екатеринбурге коммунальщики вынудили 88-летнего ветерана оплатить несуществующий долг
15:46, 01.09.20171
В Свердловской области суд снял арест с земель барда Новикова, обвиняемого в мошенничестве
15:30, 01.09.2017
В России прогнозируют резкий всплеск смертельных ДТП после 2018 года
14:49, 01.09.2017
Директор екатеринбургского цирка призвал не показывать фильм про клоуна-убийцу, снятый по книге Стивена Кинга
14:45, 01.09.20171

Мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями в Екатеринбурге

Мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями в Екатеринбурге
16+
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
После аварии он самостоятельно добрался до больницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Вечером 3 сентября, на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием мотоциклиста и двух иномарок. Водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны переулка Полимерного в сторону улицы Турбинной, врезался в KIA Rio и Toyota MARK II.

– После ДТП водитель мотоцикла самостоятельно добрался в больницу № 36 с диагнозом: перелом чашечки колена левой ноги, – сообщили в городском ГИБДД.

Также сообщается, что водительский стаж пострадавшего 11 лет.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Олег Галимов, 04.09.2017, 08:59
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ЗАГС СМИ Отношения Статистика Шоу-бизнес Экономика Красота Новый год Тест Снос монастыря на Качканаре Доска позора Грипп Происшествия Общественный транспорт ДТП Футбол Волейбол Животные Мировые новости В Египте разбился самолет с российскими туристами 9 мая Горящие авто Туризм Суд Афиша Интервью Приостановка полетов в Египет Новости Выставки ИГИЛ Сибирская язва Знаменитости История Екатеринбурга Финансы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Видео Позитив Школа Производство Хэллоуин-2015 Опрос Семья Слухи Рецензия Убийство Ирины Вахрушевой Розыск Личное Транспортная реформа ЖКХ Свердловской области ВУЗ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? МЧС Мотоциклы Бизнес Ловец покемонов Студенты Религия Пожар Строительство Грипп в Екатеринбурге Репортаж Интернет Скандал с Новиковым Биатлон Храм святой Екатерины Авто Экономия Растения Ошибки врачей Конкурсы Кризис и санкции Бэби-боксы Взрыв Кто заработал Корь Музыка Обрушение крыши на Калинина Пусть говорят Убийство в Рахмангулово ЧМ-2018 Мультимедиа Образование Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Отдых Самолет Взятки Рейтинг Екатеринбуржцы в разных странах Дороги Дом-2 Дети Мистика Крушение самолета под Ростовом Дело Пьянкова Истории 9 мая Погода Деньги Путин Секс Новости России Горячее Баскетбол Искусство Отключение света Уралмаш, Эльмаш Высокие технологии Новости дня ЖКХ Лайфхак Военный репортаж Спорт Катастрофа История успеха ГИБДД Расписание Мужчины Женщины Смерть Здоровье Транспорт Психология Война ритуальных агентств Развлечения Расстрел на Депутатской Приговор Лошагину Коллекторы В Екатеринбурге -40 градусов Недвижимость Свердловской области Гололед Недвижимость Дорожные воины Парковки Ту 154 Политика Скорая помощь Ельцин-центр Культура Хоккей Скандалы Голодовка в колонии Еда Фото Расстрел Мода Самолет Минобороны упал в Якутии Эксклюзив Криминал Жизнь в городе Медицина Необычное

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru