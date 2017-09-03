Мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями в Екатеринбурге

После аварии он самостоятельно добрался до больницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Вечером 3 сентября, на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием мотоциклиста и двух иномарок. Водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны переулка Полимерного в сторону улицы Турбинной, врезался в KIA Rio и Toyota MARK II.

– После ДТП водитель мотоцикла самостоятельно добрался в больницу № 36 с диагнозом: перелом чашечки колена левой ноги, – сообщили в городском ГИБДД.

Также сообщается, что водительский стаж пострадавшего 11 лет.

Добавим, что в эти выходные в Свердловской области в ДТП погиб мотоциклист и 12-летняя школьница.

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