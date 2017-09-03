На Полевском тракте "КамАЗ" сбил пешехода на "зебре"

У пострадавшего диагностировали перелом черепа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
Утром 4 сентября на 16-м километре Полевского тракта КамАЗ сбил 23-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Водитель грузовика ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Горного Щита.
– Пострадавший доставлен в больницу. Медики констатировали у пешехода сотрясение головного мозга и перелом основания черепа, – сообщили в ГИБДД.
За рулем КамАЗа был 43-летний мужчина, стаж его вождения 8 лет.
- ГИБДД напоминает, что пешеходу, прежде чем переходить дорогу, нужно остановиться, посмотреть сначала налево, затем направо, затем еще раз налево, и только убедившись в своей безопасности со всех сторон, начинать переход через проезжую часть.
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