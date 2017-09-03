«Пойдемте домой, завтра достоим»: Екатеринбург «застрял» в пробках

Движение затруднено как при выезде из микрорайонов, так и в центре города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Утро 4 сентября в Екатеринбурге стало настоящим испытанием для автомобилистов. Плотность движения, согласно сервису "Яндекс. Пробки", оценивается в 8 баллов из 10,

Затруднены выезды с ЖБИ, Ботаники, Кольцовского тракта, ВИЗа, Уралмаша и Заречного.

– Летом дачники, осенью учащиеся, зимой гололед! – пишут автомобилисты в пробке.

– Ищите работу на Химмаше, – написал застрявший на Кольцовском тракте водитель. – Пойдемте домой, завтра достоим, – шутливо заметил водитель едущий в районе Центрального стадиона.

Добавим, что до 10 октября закрыта четная сторона проспекта Ленина в районе площади 1905 года.

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