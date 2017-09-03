Пять человек пострадали в столкновении двух BMW и Chevrolet в Екатеринбурге

Авария произошла поздно вечером 3 сентября на проспекте Космонавтов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись два BMW и Chevrolet, пять человек госпитализированы.

Водитель BMW 3 не справился с управлением, наехал на бордюр, пробил ограждение и выскочил на встречную полосу, по которой ехал BMW 5. Автомобили столкнулись, от удара капот BMW 3 отлетел и врезался в лобовое стекло Chevrolet, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, сообщили в городском управлении ГИБДД.

В ДТП пострадали пять человек: врачи госпитализировали водителя и пассажира BMW 5 и водителя и двух пассажиров BMW 3. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Днем 3 сентября на ЕКАД столкнулись грузовая и пассажирская "Газели". В аварии пострадали пять человек.

2 сентября в центре Екатеринбурга столкнулись два пассажирских автобуса. Травмы получили также пять человек, в том числе один ребенок. Прокуратура проводит проверку.

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