В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила пятилетнего ребенка

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Екатеринбурге на улице Кунарской женщина за рулем Kia Rio сбила пятилетнего ребенка.

Иномарка ехала в сторону Технической со стороны Дружининской, когда нерегулируемый пешеходный переход вышел пятилетний мальчик. 38-летняя женщина, управлявшая машиной, не успела остановиться и сбила ребенка, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. Авария произошла во второй половине дня 3 сентября.

Мальчика доставили в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей нижней челюсти.

В ГИБДД отмечают, что стаж вождения женщины составляет три года.

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