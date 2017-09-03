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В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила пятилетнего ребенка

В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила пятилетнего ребенка
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Екатеринбурге на улице Кунарской женщина за рулем Kia Rio сбила пятилетнего ребенка.
 
Иномарка ехала в сторону Технической со стороны Дружининской, когда нерегулируемый пешеходный переход вышел пятилетний мальчик. 38-летняя женщина, управлявшая машиной, не успела остановиться и сбила ребенка, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. Авария произошла во второй половине дня 3 сентября.
 
Мальчика доставили в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей нижней челюсти. 
  • В ГИБДД отмечают, что стаж вождения женщины составляет три года. 

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Маша Шмурыгина, 04.09.2017, 17:50
Тэги: ДТП, Дети
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