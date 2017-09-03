В Невьянске насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Пожилой мужчина шел по проезжей части.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Вечером 3 сентября в Невьянске произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

Авария произошла около 20.30 около дома на Разина, 74.

Сейчас известно, что водитель "Самары" двигался со стороны улицы Красноармейской в направлении Володарского. По пути он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пешеход скончался на месте происшествия. Мужчине было 66 лет.