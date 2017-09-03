В Свердловской области увеличилось число ДТП с пешеходами

За минувшую неделю под колесами машин погибли четыре человека, 18 пострадали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
В Свердловской области выросло число ДТП с участием пешеходов. За минувшую неделю в регионе произошло 20 аварий, в которых погибли четыре пешехода и еще 18 получили различные травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Большинство этих ДТП произошло в темное время суток. Именно в этих авариях пешеходы либо погибли, либо получили тяжелые травмы. Чаще всего пешеходы попадают под колеса машин, когда переходят проезжую часть в неположенном месте. При этом на их одежде нет светоотражающих элементов, что делает пешеходов незаметными для водителей. Кроме этого, часто пешеходы находятся на дорогах в состоянии алкогольного опьянения.
Пешеходы должны переходить дорогу только в установленном месте: либо на разрешающий сигнал светофора, либо по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности. Если тротуара нет, необходимо идти по краю дороги только навстречу транспорту. Пешеходы обязательно должны иметь на одежде светоотражающие элементы.
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