Массовая авария в Пышме: грузовик влетел в три легковушки и сбил человека

Мужчину с травмами доставили в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В ночь с 3 на 4 октября в Верхней Пышме произошла массовая авария на Успенском проспекте. Изначально ДТП не представляло угрозы: Ford Focus врезался в "семерку", после чего в них врезался еще один Ford.

Все три легковушки были лишь слегка помяты. Один из водителей вышел на проезжую часть и стал останавливать проезжающих мимо, а в это время к месту аварии ехал МАЗ, который не успел затормозить из-за гололеда.

В итоге грузовик протаранил все три машины и разбросал их по всей дороге. Под колеса МАЗа попал и стоящий на улице водитель. Как сообщает E1, мужчина получил рваные раны, но остался жив.

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