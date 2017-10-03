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Пять наивных вопросов о зимней резине от автомобилистов Екатеринбурга

Пять наивных вопросов о зимней резине от автомобилистов Екатеринбурга
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Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
НАША узнала у специалистов автомастерских и ГИБДД, когда надо менять шины, как их хранить и как подготовить свою машину к холодам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Из-за внезапно выпавшего в Екатеринбурге снега многие автомобилисты задались вопросом: «Пора ли уже менять резину на машинах, или еще подождать?». Ведь зима еще не пришла,  а температура на улице скачет от -5 до +9. Своими полезными советами поделились представители ГИБДД и специалисты нескольких автомастерских Екатеринбурга, ответив на самые актуальные на сегодня вопросы.
 
– Когда лучше менять летнюю резину на зимнюю? Нужно ли дожидаться, пока окончательно ляжет снег? Чем опасна езда на летней резине в холода?

– Температурный режим  с нашим климатом угадать сложно. Но если прогнозируют обильные – осадки и заморозки, то  уже пора менять резину, – рассказал работник одной из екатеринбургских автомастерских Вадэс Хам.

Он отметил, что езда на летней резине в зимой при любом раскладе опасна, при этом неважно  – снег на дороге или гололед. 
 
 
Автомеханик другого СТО Тимур Азимов уточнил, что  «переобувание» машины зависит не только от температуры воздуха за окном, а от дорожного покрытия. 

– Если снег растаял, потом снова выпал и подмерз, то сцепление шин с дорогой плохое. Если асфальт местами черного цвета, это не значит, что там сухо и безопасно ездить на летней резине. При резком торможении всегда есть риск не успеть, – уточнил он.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области также ответили, что при температуре ниже +5 градусов летняя резина начинает терять свои сцепные и тормозные свойства, поэтому рекомендуется не ждать устойчивых снегопадов, а поменять резину заранее. Поэтому ведомство выпустило рекомендации, что екатеринбуржцам уже пора менять шины.
 
– Какие колеса лучше – «липучка», «всесезонка» или шипованные?

– «Всесезонки» удобнее в городе. Если живете за городом, то себя оправдают шипы. А в городе, где покрытие – то асфальт, то снег, то грязь, «липучка»  сэкономит и время, и деньги владельца, – считает Тимур Азимов. 

По мнению Вадэса Хама, выбор между «липучкой» и шипами – это личное дело каждого, и у тех и у других есть свои плюсы и минусы. Многое решает и сам стиль вождения, и модель автомобиля, и то, где вы ездите. Но чаще специалисты рекомендуют все-таки использовать шипованные шины.
 
– Полезно ли к зиме добивать шипы на зимнюю резину или нет смысла?

– Если говорить о дошиповке, то ее лучше проводить в уже устоявшуюся морозную погоду, хотя вообще это сомнительная идея. Ведь это все равно будет не заводская шиповка. Пока не замерзнет все, пока есть асфальт, новые шипы просто могут вылететь. То есть деньги на ветер. Еще и фару кому-нибудь разбить могут или машину поцарапать, – считает Вадэс Хам.

– Можно ли хранить шины и колеса на балконе, в гараже, каким образом лучше?
 
Как считают автомеханики, балкон – не самое лучшее место для автомобильных колес, но как вариант подойдет.

– В основном, шины хранят в неотапливаемых помещениях, в гаражных боксах, есть такая услуга и в автомастерских. Способ хранения простой: без дисков в подвешенном состоянии или просто стоя, на дисках же – только лежа, – уточнил специалист одного из автосервисов.

– Если есть диски, можно самому перекинуть колеса или лучше обращаться к специалистам, важна ли балансировка?
 
При самостоятельной замене колес Вадэс Хам все-таки настоятельно рекомендует провести балансировку в автосервисе.

– Балансировка – это устойчивость, особенно на зимней дороге. Но самостоятельная перебортовка колес – сомнительная затея. Все-таки надо иметь навык, опыт и инструмент. Если сделал сам – каждый раз надо обращаться в автосервис для проведения балансировки. Мало ли что произошло с резиной после прошлого сезона, или вдруг отпал балансир? – уточнил специалист автосервиса.

Готовим машину к зиме

Специалисты рассказали, что, во-первых, надо заменить в автомобиле все жидкости: масло, антифриз, тормозную, а во-вторых, тщательно изучить и устранить, если есть, все дефекты тормозной системы. Далее обязательно проверить и поменять, если необходимо, патрубки, радиаторы и заслонки. Также стоит проверить аккумуляторную батарею: замерить общее напряжение, долить воды. 
 
Лучше всегда держать в машине зимний набор автолюбителя, куда входят: небольшая лопата, трос, провода для «прикуривания», скребок со щеткой, резиновые коврики с высоким бортом.
 
Следует позаботиться и о «незамерзайке» для системы омывания стекол. Не лишним будет и замена щеток дворников на новые. Также можно обработать специальными средствами стекла, зеркала, фары, лакокрасочное покрытие, замочные скважины и резиновые уплотнители. 

Из-за летней резины количество ДТП выросло в два раза

Как отметили в областном управлении ГИБДД, в последние несколько дней из-за выпадения снега и похолодания до -6 на проезжей части сформировалась тонкая корочка льда и снежный накат, сделавшие неуправляемыми автомобили на летней резине.

– В результате пробки на улицах Екатеринбурга достигали 9 баллов, а на дорогах области произошло почти 300 ДТП при среднем показателе 150-170 аварий. Более того, именно из-за заноса машин, на которых была установлена летняя резина, в ДТП погибли 2 человека и еще 11 получили травмы, - прокомментировали в ведомстве. 

До 23 октября, когда ожидается следующее похолодание, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям и дорожным службам принять все необходимые меры, в том числе поставить на автомобили зимние шины. Также автоинспекторы напомнили, что при смене шин на шипованные важно наклеить на заднее стекло автомобиля знак «Шипы», который предусмотрен требованиями ПДД с весны 2017 года.
  • Стоимость замены шин R-16 в Екатеринбурге варьируется  в этом году от 1200 до 2500 рублей. Записаться на «переобувку» можно в любой СТО. Чаще всего они работают в порядке живой очереди. 
  • Существует штраф за использование изношенной зимней резины – 500 рублей. Его могут выписать за езду на зимней резине, глубина протектора у которой на самом изношенном месте составляет менее 4 миллиметров. 
Марина Подкорытова, 04.10.2017, 18:05
Тэги: ДТП, Авто, Жизнь в городе
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