В день жестянщика в Свердловской области произошло 300 ДТП

Два человека погибли, одиннадцать получили травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Третий день октября запомнится водителям Свердловской области как традиционный день жестянщика. Из-за снегопада на дорогах образовалась наледь и снежный накат, который сделал неуправляемыми машины на летней резине.

– На улицах крупных городов пробки достигали 9 баллов, а на дорогах области произошло почти 300 ДТП при среднем показателе в 150-170 аварий, – рассказали в областном ГИБДД.

При этом сообщается о двух погибших и одиннадцати пострадавших.

В Госавтоинспекции также добавили, что большинство дорожной техники к работе в зимний период еще не переоборудовали, а нынешние условия стали настоящим форс-мажором для дорожных служб.

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