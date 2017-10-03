В Екатеринбурге на три недели перекроют Коммунистическую улицу

"Водоканал" будет менять сети холодного водоснабжения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
Екатеринбургский "Водоканал" закроет движение транспорта от дома № 6 до дома № 51 по улице Коммунистической, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения будут связаны с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома и продлятся с 7 по 29 октября.
Специалисты направят движение транспорта по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова.
- Напомним, что на этой неделе в городе открыли движение в обе стороны на улице Татищева.
- Также изменился маршрут временного автобуса № 7.
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