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В Екатеринбурге на три недели перекроют Коммунистическую улицу

В Екатеринбурге на три недели перекроют Коммунистическую улицу
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Фото: "Google maps"
"Водоканал" будет менять сети холодного водоснабжения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Екатеринбургский "Водоканал" закроет движение транспорта от дома № 6 до дома № 51 по улице Коммунистической, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут связаны с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома и продлятся с 7 по 29 октября.

Специалисты направят движение транспорта по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова.

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Олег Галимов, 04.10.2017, 11:35
Тэги: Дороги, Авто, Новости
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