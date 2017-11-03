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Сильно торопился: в Екатеринбурге водитель Lexus протащил на капоте инспектора ГИБДД

Сильно торопился: в Екатеринбурге водитель Lexus протащил на капоте инспектора ГИБДД
16+
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Суд отправил автохама за решетку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

В Екатеринбурге водитель Lexus проигнорировал сигнал инспектора ГИБДД об остановке, а после сбил полицейского и протащил его на капоте. Все произошло в 9 утра на перекрестке Самолётная – Щербакова.

– Требование инспекторов показать права и документы на машину водитель выполнить отказался и неожиданно для них нажал на газ и начал движение, задев сотрудника ГИБДД, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспектор зацепился за иномарку и проехал на ее капоте несколько метров, после чего упал на асфальт, а водитель скрылся. К счастью, серьёзных травм инспектор не получил.

фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

  • Нарушителя уже задержали, им оказался 49-летний мужчина с 30-летним стажем вождения. Свой поступок он объяснил тем, что торопился.
  • Суд арестовал автохама на четверо суток.

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Олег Галимов, 04.11.2017, 17:12
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
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